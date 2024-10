Non usa mezzi termini l'allenatore della Roma per sottolineare la sua delusione: "Non mi aspettavo una prestazione così, sia a livello tecnico che come atteggiamento. Concentrazione inesistente, ho provato a dare una scossa con i due cambi presto, anche perchè le cose non stavano funzionando. Finora avevamo fatto un buon lavoro"

"Doppio cambio? Nessun segnale ai giocatori, volevo cambiare le cose"

Juric ha provato a spronare la squadra con un doppio cambio al 32', sostituendo Angelino e Cristante con Zalewski e Konè: "Ho cambiato per dare una scossa e anche perché tatticamente c'erano cose che non mi convincevano, non solo dei due giocatori sostituiti. Volevo migliorare la fase offensiva per segnare un po' di più, invece siamo crollati dietro. Non mi aspettavo la prestazione di oggi. La rosa non è lunga, non ho tolto Cristante per dare un segnale al giocatore, ma perché abbiamo bisogno di tutti. Di solito ci dà equilibrio, oggi non ha fatto bene. Devo tirare il massimo da tutti". Per Juric non c'erano avvisaglie che annunciassero il disastro: "Se nelle prime sette partite subisci solo 5 gol significa che ci sono caratteristiche giuste, oggi mancava la concentrazione. Le brutte partite capitano e io ora continuo a lavorare".