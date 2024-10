Nella 9^ giornata di Serie A uno spettacolare 4-4 fra Inter e Juventus. Doppiette di Zielinski (su rigore) e Yildiz. Un derby d'Italia che entra nella storia: mai visti 5 gol in un tempo, dal 1975 (Coppa Italia) non se ne segnavano 8 in una partita. Gli highlights di Inter-Juventus su Sky Sport Insider in anteprima per gli abbonati