Il centrocampista della Roma è risultato positivo al Covid-19, l'annuncio dello stesso giocatore su Instagram: "Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa", le sue parole. Ecco perché il resto della squadra non deve entrare "in bolla".

Nicolò Zaniolo è risultato positivo al Covid-19, dopo l'ultimo tampone di routine effettuato nella mattinata del 18 gennaio. Il centrocampista della Roma è ancora al lavoro per recuperare dopo la seconda rottura del crociato subita a settembre e non è ancora sceso in campo in questa stagione. Un'altra brutta notizia, quindi, per Zaniolo, che ovviamente è già in isolamento. Il classe 1999 sta bene e non presenta sintomi, ma dovrà comunque osservare un periodo di sosta forzata prima di tornare al lavoro a Trigoria.