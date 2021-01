L’attaccante del Benevento salterà le prossime due partite per aver pronunciato espressioni irriguardose e blasfeme. Oltre a lui, altri cinque giocatori squalificati: Saelemaekers, Romagnoli, Vignali, Chiriches e Mancini. Ammenda per Insigne

Il giudice sportivo di Serie A ha ufficializzato i provvedimenti validi per il prossimo turno di campionato, la 19^ giornata. Marco Sau sarà squalificato per le prossime due partite del Benevento "per aver rivolto agli ufficiali di gara espressioni irriguardose, proferendo altresì un'espressione blasfema". Soltanto un turno di stop invece per gli espulsi Saelemaekers (Milan) e Vignali (Spezia). Salteranno la prossima giornata anche Chiriches (Sassuolo), Mancini (Roma) e Romagnoli (Milan), che sono stati ammoniti da diffidati.