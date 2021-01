Fonseca resta sulla panchina della Roma, almeno per il momento. E’ questa la linea decisa dalla società giallorossa in quello che è stato un vero e proprio vertice tra i Friedkin e il nuovo general manager Tiago Pinto, andato in scena all’ora di pranzo a Trigoria. La pesante sconfitta nel derby contro la Lazio e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dello Spezia, condita dall’imbarazzante errore legato alla sesta sostituzione effettuata dall’allenatore giallorosso nei supplementari, hanno lasciato più che un segno un vero e proprio solco all’interno dell’ambiente romanista, con i tifosi infuriati sui social e la dirigenza quantomeno basita da quello che si è visto in campo e nei pressi dello stesso. Ma due partite (nonostante un errore tecnico marchiano, quasi da dilettanti, tra l’altro il secondo della stagione dopo quello di Verona legato all’inserimento di Diawara nella lista sbagliata) non possono rimettere totalmente in discussone un progetto che i Friedkin, è vero, si sono ritrovati in casa ma che comunque, sino a una settimana fa, aveva prodotto i suoi frutti e portato la squadra fino alle soglie dei primi posti. Inoltre, i tempi molto serrati di un calendario congestionato renderebbero complicato un cambio in corsa prima della prossima sfida, sabato 23 gennaio sempre contro lo Spezia all’Olimpico, senza contare che la nuova proprietà statunitense in caso di sostituzione in panchina vorrebbe presentarsi con un progetto rinnovato fondato su un allenatore di un certo prestigio, non facile da ingaggiare in così poco tempo. Per tutti questi motivi, dunque, Foncesa resterà sulla panchina giallorossa, anche se non è facile riuscire a capire sino a quando. Ovviamente i suoi jolly l'allenatore portoghese se li è giocati e già nel prossimo incontro con i liguri la squadra dovrà dimostrare una reazione importante, soprattutto a livello di atteggiamento in campo, risultato quasi sconfortante nelle ultime due partite.