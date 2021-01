Juventus e Napoli dopo la Supercoppa. Il successo rilancia i bianconeri anche nella corsa allo Scudetto dopo lo stop contro l'Inter, mentre nel Napoli il problema continua ad essere quello in fase realizzativa. "La Juve è in grado di fare qualsiasi cosa - racconta Matteo Marani nella sua analisi a Sky Sport24 - e secondo me non è tagliata fuori dallo scudetto. Perché ha le risorse, le potenzialità e i campioni. Penso a Cuadrado, giocatore con una classe superiore, uno che fa la differenza. Poi ovviamente c'è Cristiano Ronaldo. Il problema della Juventus è invece la continuità. Ma bisogna anche essere onesti: dopo nove anni che si vince il campionato, la pancia può essere anche un po' piena. E allora non è facile trovare ogni volta le motivazioni. Cambiare qualche interprete? Questo può servire, ma soprattutto è importante fare tesoro degli errori, perché la partita di Milano contro l'Inter poteva finire in maniera rovinosa e invece si è fermata a quel passivo. Quella serata a San Siro però aveva detto delle cose, a cominciare dal fatto che sulla sinistra la squadra bianconera aveva sofferto troppo, in modo inaccettabile. Poi Pirlo ha fatto dei correttivi e questo fa parte di un allenatore che fa eserienza, capisce i suoi errori e si è reso conto che non poteva riproporre la stessa cosa. Così come ha capito che il centrocampo aveva bisogno di altri interpreti. E così ecco Arthur, che non sarà uno 'alla Pirlo', dimostra di poter dare un aiuto importante lì in mezzo, dove al momento non si può certo fare a meno di McKennie. In generale, quando continua ad avere un rendimento alto sul piano mentale, la Juve continua a essere superiore agli altri".