"Non è tensione ma la carica, il piacere di guidare questa squadra", spiega Davide Nicola a Sky Sport al termine di un match particolarmente intenso al Vigorito. Finisce 2-2 contro il Benevento, pareggio in rimonta strappato in extremis grazie alla doppietta di Simone Zaza. Pochi giorni (tre!) per incidere, ma il segno dell’erede di Marco Giampaolo si è subito visto: "Sono molto soddisfatto dei ragazzi, ci sono state tante cose sulle quali lavorare. In pochi giorni ho chiesto disponibilità e la capacità di formare un gruppo che possa creare un’alchimia e scaldare i cuori della nostra gente. La reazione c’è stata, non era facile soprattutto andando sotto 2-0: otto occasioni da gol non sono poche, ma dobbiamo migliorare molto. La squadra è stata attenta sulla preparazione, anche nella capacità progressiva di cambiare senza snaturarsi. Dobbiamo lavorare, ma non era semplice prendere una partita del genere: ci vuole carattere". Cosa è successo dopo il primo tempo? "La squadra era contratta, poco veloce e pensava troppo: è normale, gli automatismi vengono col tempo. Ho detto ai ragazzi che c’era la voglia di aggredire. Quando incassi perdi i freni inibitori, quindi loro sono stati più liberi e hanno fatto molto bene". Una riflessione anche sul mercato: "Non ne ho parlato perché ho bisogno di valutare il gruppo, da sabato lo faremo con la società. C’è la voglia di costruire un gruppo. Riprendere una partita così non era facile, ci sono delle qualità. Occorre lavorare, tutti dobbiamo essere utili alla causa".