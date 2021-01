Gasp: "Scudetto? Una parola che non dirò mai"

C'è grande soddisfazione per la vittoria di San Siro nelle parole dell'allenatore dell'Atalanta che ora è quarta in classifica e si candida anche per la lotta al titolo: "I conti li faremo più avanti, vogliamo vincere ma non abbiamo l'obbligo di farlo. Siamo cresciuti dopo i 5 gol presi con il Liverpool. Papu? Gli auguro il meglio ovunque vada" Condividi:

Un Gian Piero Gasperini raggiante si presenta i microfoni dopo la bella vittoria ottenuta contro il Milan per 3-0 a San Siro. Un'Atalanta trascinata dalla grande prestazione di Ilicic: "Si è trovato degli spazi, ha fatto una gran partita come tutti i miei giocatori - dice - Questa è una delle più belle prestazioni di tutto quanto il ciclo per come abbiamo giocato contro la squadra prima in classifica. Noi siamo stati bravi e superiori un po’ su tutto e per noi è una grandissima soddisfazione essere venuti a San Siro a giocare in questo modo". Un'Atalanta che ha trovato definitivamente un certo tipo di continuità: "Abbiamo svoltato da parecchie settimane, dalla gara con Liverpool con i 5 gol presi, abbiamo imparato - prosegue - Siamo stati sempre efficaci nelle ultime settimane, abbiamo modificato qualcosa nella pressione e questo ci dà la possibilità di essere più solidi dietro".



"Scudetto? Una parola che non dirò mai" approfondimento Il Milan crolla ma è primo, l’Atalanta vince 3-0 Con il quarto posto raggiunto e a -7 dalla vetta gli obiettivi dell'Atalanta cambiano: "Noi vogliamo stare nel gruppo delle prime per restare in Champions, questo è alla nostra portata per quanto quest’anno le avversarie sono molto più agguerrite - spiega ancora - Se volete mettermi la parola Scudetto in bocca non ci riuscirete. Penso che alla 25^ o 26^ giornata si saprà molto su questo campionato. Noi vogliamo vincere ma non abbiamo questo obbligo, i conti li faremo più avanti. Porte chiuse ci aiutano? E’ passato un anno dalla sfida qui col Valencia, noi facevamo risultati anche quando c’erano i tifosi anche in Champions, credo che sia molto più difficile giocare ad Amsterdam o a Liverpool con il pubblico, ma credo che noi abbiamo raggiunto una maturità tale da potercela giocare anche contro le grandi squadre".