A San Siro va in scena il big match della 19^ giornata. Pioli schiera dal 1' Meité come vice Calhanoglu. Kalulu al centro della difesa e Leao a sinistra. Tomori e Mandzukic in panchina. Gasperini in formazione tipo: Pessina dietro Ilicic e Zapata. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD

