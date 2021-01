Nonostante la sconfitta contro l'Atalanta, la squadra di Pioli si è laureata campione d'inverno. Un "titolo" che può servire a poco, come sottolineato da tanti elementi rossoneri, ma sono i precedenti a far sorridere: negli 8 casi in cui la squadra campione d'inverno ha perso l'ultima giornata del girone d'andata, alla fine ha sempre vinto lo scudetto. E uno di questi riguarda proprio il Milan: ecco tutti i precedenti

