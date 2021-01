Dopo la Supercoppa, i bianconeri si lasciano alle spalle il ko con l’Inter tornando a vincere in campionato. Il brasiliano trova la sua prima rete in maglia bianconera, complice una deviazione decisiva di Schouten sul suo tiro da fuori, nella ripresa raddoppia McKennie di testa. Skorupski strepitoso in più occasioni, molto bene anche Szczesny. La Juve rosicchia punti alle milanesi e aggancia l’Atalanta al quarto posto (con una partita in meno), in attesa della gara del Napoli.