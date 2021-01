La pesante sconfitta casalinga di sabato contro l’Atalanta non ha portato via il primo posto (complice il pareggio dell’Inter a Udine) dalle mani del Milan. I rossoneri sono infatti campioni d’inverno. L’ultima partita però, oltre al brutto risultato, ha portato con sé anche un infortunio: si tratta di Pierre Kalulu. Il difensore francese ha infatti subìto un trauma contusivo al muscolo obliquo dell’addome. Il classe 2000 era uscito in barella al 57’ (sostituito da Musacchio) proprio durante la sfida contro l’Atalanta, e ora rimane in dubbio per il derby di Coppa Italia di martedì sera. Difficilmente infatti sarà disponibile per i quarti di finale contro l’Inter, sfida dove mancherà anche lo squalificato Donnarumma: agli ottavi è stato espulso per proteste dalla panchina. Questa mattina Maldini e Massara erano presenti all'allenamento della squadra.