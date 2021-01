"Quando mi hanno chiamato la prima volta sono rimasto sorpreso, poi ho parlato con Paolo Maldini , il miglior difensore nella storia del calcio, mi ha chiesto di venire qui. Da lì ho capito che il Milan è dove volevo essere, dove volevo venire a giocare. Anche per imparare da lui. Ora sono molto felice di essere qui". Fikayo Tomori , nuovo difensore del Milan arrivato dal Chelsea, racconta come è nato il trasferimento

"Milan grande opportunità"

"Essere qui per me è una grande opportunità per crescere e vincere trofei - dice a Milan TV -. La storia del Milan è la storia di un club abituato a vincere. E sono sicuro che questa stagione e il futuro non sarà diverso".