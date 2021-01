Dal Milan capolista a quota 43 a Napoli e Lazio pari a quota 34. Le sette big del campionato (prime sette anche della scorsa stagione) sono tutte in pochissimi punti al giro di boa. L'ultima volta fu nella stagione 2010-11, quando vinse il Milan. E per trovare un distacco ancora minore si deve tornare molto più indietro… LA CLASSIFICA Condividi:

Sette big. Nove punti. In sintesi, sono tutte lì. Nel campionato più imprevedibile degli ultimi anni il giro di boa consegna una classifica con le prime sette del campionato vicinissime l'una all'altra. Sono infatti "solo" nove i punti che separano la settima in classifica, la Lazio (pari al Napoli ma dietro nella differenza reti che, in attesa del ritorno, è la discriminante attuale) dal Milan capolista. Un blocco composto dalle sette squadre che hanno chiuso ai primi sette posti - oggi in ordine diverso - anche lo scorsa stagione, e che hanno iniziato quella attuale giocando in Europa. Juve-Napoli si deve ancora disputare, vero, ma un qualunque risultato non cambierebbe la bagarre dei piani alti. L'ultima volta con le prime sette in così pochi punti? Nel 2010-11. Dieci anni esatti fa. Quando a vincere fu il Milan.

Stesse squadre, mancava solo l'Atalanta Anche quell'anno i rossoneri di Ibra (appena comprato) chiusero in testa il girone d'andata, 40 punti dopo 19 partite. Oggi sono 43. E anche le squadre coinvolte nel bloccone di testa erano (quasi) le stesse. C'erano - in ordine di classifica di quell'anno al giro di boa - il Napoli di Mazzarri, l'Inter di Benitez e Leonardo (da poco subentrato), la Lazio di Reja, la Roma di Ranieri, il Palermo di Delio Rossi e la Juve di Delneri. Oggi non ci sono i rosanero ma l'Atalanta, che quell'anno… era in B! L'epilogo finale fu lo scudetto per il Milan di Allegri, che non perse mai il primato.

La classifica a fine girone d'andata nel 2010-11 Milan 40 Napoli 36 Inter 35 Lazio 34 Roma 32 Palermo 31 Juve 31