Victor Osimhen prende la mira e...non sbaglia. Il Napoli sui propri profili social ha diffuso un video che vede l'attaccante (rientrato in campo nel secondo tempo a Verona dopo l'infortunio e il coronavirus) protagonista di un numero d'alta scuola: tiro a giro da lontano e palla in rete nella piccola porta utilizzata per l'allenamento. Il tutto, concluso con tanto di esultanza. Aspettando quelle vere, così come i gol per la sua squadra, un inizio niente male. IL VIDEO