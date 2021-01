Uno dei protagonisti della squadra rivelazione di Ivan Juric si racconta alla nostra Marina Presello: tra passioni sportive, un papà allenatore "più duro" del suo e tante ambizioni: dal giocare in Champions e in Premier League al voler vincere il Mondiale con la Repubblica Ceca

Sincero, ambizioso e talentuoso. Antonin (nome di famiglia) Barak è uno dei protagonisti indiscussi del Verona. Passione per il calcio ereditata dal papà che fa l’allenatore, più severo di Juric – assicura Antonin – che non vede l’ora di vederlo giocare dal vivo appena si potrà viaggiare. Sogna il Mondiale con la Repubblica Ceca, ma anche la Champions e un titolo. Ama LeBron James, Roger Federe e la F1, da Hamilton alla Ferrari. Barak è appassionato di UFC che ha praticato fino a 16 anni per migliorare la muscolatura di tutto il corpo. Il segreto del Verona? Umiltà, pensare a una partita alla volta e il segreto personale è usare sempre la testa. "Esistono tanti talenti, ma se vuoi essere il più forte è la testa che deve comandare”. E se deve scegliere il gol più bello? "Quello del 2-1 al Benevento".