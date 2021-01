Si chiude all'Olimpico la 20^ giornata di Serie A, sfida tra i giallorossi e l'Hellas indietro di 7 punti. Fonseca si affida a Mayoral rifornito da Pellegrini e dal ritrovato Mkhitaryan. Dietro si rivede Mancini, Villar preferito ancora a Cristante. Juric conferma Kalinic titolare (panchina per la new entry Lasagna) con Barak e Zaccagni a rimorchio. In difesa gioca Ceccherini e non Dimarco. Diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Disponibile su Sky Go, anche in HD