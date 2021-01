Sul campo è Rafael Leao. Nella musica Way 45. È uscito nella notte il primo album dell’attaccante rossonero che inizia così una nuova carriera. Si chiama "Beginning" ed è formato da 7 canzoni cantate sia in inglese che in portoghese. I suoi inizi anche per sottolineare la sua vita e i sacrifici per arrivare al successo. Il portoghese non ha mai nascosto il suo amore per la musica sui social e aveva parlato di quello che vede come un possibile futuro in una recente intervista a Rolling Stone: "Mi piace molto rappare – aveva detto – e penso che quando finirò la mia carriera di calciatore potrei fare quello, nella vita. Per ora è un passatempo e basta, faccio trap, ma parlo soprattutto della mia vita, dei sacrifici per arrivare fin qui".