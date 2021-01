Nicola: "Serve accontentarsi dei piccoli passi"

Non c'è grosso rammarico nelle parole di Davide Nicola dopo il pari con la Fiorentina, nonostante il vantaggio di due uomini avrebbe potuto favorire il Torino per ottenere i tre punti: "C’è stato gioco spezzettato dopo la seconda espulsione e questo ci ha tolto un po' di ritmo - dice - Certo noi vogliamo sempre vincere ma bisogna anche essere lucidi nel fare un’analisi perché stiamo cercando di assumere un’identità precisa , non possiamo essere completamente soddisfatti ma a me interessa sicuramente la reazione che hanno avuto i ragazzi e mi interessano anche le occasioni create. Numericamente la Fiorentina non ci è stata superiore e ha già fatto un precedente percorso rispetto a noi, noi dobbiamo migliorare nel capire che possiamo fare molto di più , tuttavia io sono contento dell’atteggiamento".

"Zaza e Belotti hanno giocato bene"

Nicola ha schierato insieme Zaza e Belotti dal 1': "Ho visto due attaccanti che si sono messi a disposizione. Belotti era stato additato ultimamente come assist-man e ora è tornato a fare gol - dice - Zaza si è creato delle potenziali occasioni, ne ha create per i compagni e ha colpito una traversa. La prestazione l’hanno fatta entrambi ma vogliamo migliorare ancora".

"Bisogna accontentarsi anche dei piccoli passi"

Cosa serve per la salvezza? "Io guido i ragazzi secondo i valori che credo siano giusti per il prestigio di questo club, abbiamo delle regole, lottare per salvarsi è diverso, bisogna sapersi accontentare anche dei piccoli passi - conclude - A me piace costruire e per costruire non bisogna essere schiavi di ciò che vorremmo ottenere subito ma serve continuità. Mercato? Il Torino è da completare con i giusti innesti perché questo gruppo ha qualità e riusciremo a raggiungere il nosto obiettivo"