Dove vedere Udinese-Milan

La partita Udinese-Milan della 32^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 11 aprile alle ore 20.45 in diretta su su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Riccardo Montolivo. A bordocampo Marina Presello e Peppe Di Stefano. Dalle ore 20 e dalle 22.40 da non perdere ' Friday Night '. In studio: Sara Benci con Federico Zancan, Alessandro Costacurta e Gianfranco Teotino.

I numeri di Udinese e Milan

Dopo due vittorie consecutive, l’Udinese ha perso le ultime due partite di Serie A contro il Milan (2-4 il punteggio complessivo); i friulani potrebbero subire tre sconfitte di fila contro i rossoneri nel massimo torneo per la prima volta da gennaio-dicembre 2008 (Pasquale Marino sulla panchina dei bianconeri e Carlo Ancelotti su quella dei meneghini). Il Milan diventerà la quarta squadra contro la quale l’Udinese avrà disputato almeno 100 gare in Serie A (99 al momento), dopo Juventus (101), Roma (102) e Inter (104); inoltre, quella rossonera è la compagine contro cui i friulani hanno pareggiato più match nel torneo - 36 (19V, 44P) - con l’ultimo pari arrivato, però, nel febbraio 2022 (1-1, reti di Rafael Leão per i rossoneri e Destiny Udogie per i bianconeri). Il Milan ha perso la metà delle ultime 16 trasferte contro l’Udinese in Serie A: otto (5V, 3N), tre ko in più rispetto a quelli subiti contro i friulani in tutte le precedenti 33 gare esterne nel torneo (12V, 16N). Nel periodo (da maggio 2009), soltanto contro Inter (nove) e Juventus (10), i rossoneri hanno perso più match lontano da casa nella competizione. Dopo un’imbattibilità di sei partite (4V, 2N), l’Udinese ha perso le ultime tre gare di campionato; i friulani potrebbero subire quattro sconfitte consecutive in un singolo torneo di Serie A per la prima volta dalle ultime quattro sfide della stagione 2022/23, con Andrea Sottil come allenatore. Da inizio 2025, con l’arrivo di Sérgio Conceição in panchina, nessuna squadra è andata in svantaggio più volte rispetto al Milan in questo campionato: 10, al pari di Empoli, Parma e Monza. Tuttavia, nel periodo, soltanto il Bologna ha guadagnato più punti (16) una volta sotto nel punteggio rispetto ai rossoneri (13).