"Avevo buone sensazioni e il campo le ha confermate". Sergio Conceicao si presenta rilassato ai microfoni di Sky Sport e non potrebbe essere altrimenti dopo la vittoria per 4-0 contro l'Udinese. Tutte le mosse hanno funzionato, sia quelle difensive che offensive: " Dalla pausa per le nazionali stavamo lavorando sulla difesa a tre , i giocatori hanno sposato quest’idea per proteggere meglio i terzini. Le settimane libere sono servite, Theo ha giocato bene, ma anche i difensori centrali si sono sentiti molto a loro agio, sia Tomori che Pavlovic. Offensivamente volevo quello che si è visto, con i movimenti di Jovic che svariava per il campo e apriva lo spazio per l’inserimento degli esterni e dei centrocampisti".

"Non ho mai visto una scena così bella come quella sul cambio di Maignan"

Soddisfazione per la prestazione, ma anche enorme preoccupazione per Maignan e Jimenez: i due si sono scontrati accidentalmente e a riportare le conseguenze peggiori è stato il portiere, costretto a uscire in barella per un trauma cranico. "Sono stato preoccupato per i due giocatori, faccio i complimenti al pubblico. Si possono fischiare i giocatori, ma se succede qualcosa di grave a un uomo è un altro discorso e loro hanno applaudito. In tanti anni di calcio non avevo mai visto una scena simile". La speranza è che il francese non debba ora restare a lungo fuori, con una squadra che sembra aver trovato finalmente la quadra: "Ora pensiamo all'Atalanta. Questa è stata la vittoria più bella? Penso sia quella che deve ancora arrivare".