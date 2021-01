Prandelli: "Espulsioni decisive, meritavamo noi"

L'allenatore della Fiorentina si dice soddisfatto per lo spirito e la caparbietà mostrata dalla squadra nonostante la doppia inferiorità numerica: "Avremmo meritato di vincere. Le paure? Vanno via con le prestazioni e dobbiamo ancora imparare a non abbassare l'attenzione"

Cesare Prandelli vede il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio ottenuto a Torino e dopo aver chiuso la gara con una doppia inferiorità numerica: "Difficile commentare questa partita ma alla fine voglio ringraziare i miei ragazzi per quello che hanno fatto - dice - Le paure? Vanno via quando ci sono prestazioni importanti e continuità, oggi ci sono stati degli episodi che hanno condizionato la gara ma sono soddisfatto". Due espulsioni, una prima del vantaggio segnato da Ribery e una sopo: "Le espulsioni? Non voglio commentare, sono da vedere e ognuno discute - prosegue - Abbiamo trovato identità? In questo momento è molto complicato, ci sono tante letture da fare nella partita, quando si può giocare con possesso lo si fa e quando si deve difendere va fatto ugualmente".