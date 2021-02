La 21^ giornata di Serie A inizia al Franchi, obiettivo tre punti per l'Inter a caccia del sorpasso al Milan in vetta. Privo degli squalificati Milenkovic e Castrovilli, Prandelli si affida a Martinez Quarta e Valero ma perde anche Ribery (nemmeno in panchina come Caceres): c'è Eysseric con Vlahovic. Conte schiera Sanchez accanto a Lukaku, rilanciato dall'inizio come Hakimi. A sinistra gioca Perisic. Diretta alle 20.45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD