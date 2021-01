Torna Chiesa dal 1’: le probabili di Samp-Juve

Pirlo ritrova Chiesa titolare, dall’altro lato agirà McKennie. In avanti confermati Morata e Cristiano Ronaldo. Quagliarella in ballottaggio per una maglia, ma è in vantaggio Ramirez. Diretta alle 18:00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Dopo due vittorie consecutive, la Sampdoria proverà a regalarsi l’impresa contro la Juventus, che ha conquistato agevolmente le semifinali di Coppa Italia. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 18:00.

Sampdoria, Ramirez e Keità in avanti

Un unico grande dubbio, per Claudio Ranieri, in vista della sfida con la Juventus, e riguarda Fabio Quagliarella, che è in ballottaggio con Ramirez per un posto in attacco affianco a Keità Balde. Per il resto 4-4-1-1 confermato, per i blucerchiati, con Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello in difesa. A centrocampo Candreva e Damsgaard agiranno sugli esterni.

SAMPDORIA (4-4-1-1) probabile formazione: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez; Keita Baldé. All. Claudio Ranieri.