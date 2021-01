Dopo la sconfitta contro i rossoneri, l’allenatore rossoblù è soddisfatto della prestazione dei suoi: "Ci abbiamo creduto fino alla fine, non penso sia una sconfitta meritata perché li abbiamo messo sotto. Noi abbiamo creato tre o quattro occasioni attraverso il gioco. Per quello che s’è visto in campo, se Ibra fosse stato da noi, sarebbe finita 3-0 a parti invertite"

Il Milan torna dal Dall’Ara con una importante vittoria che cancella la sconfitta di campionato contro l’Atalanta e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter. Sinisa Mihajlovic però è tutt'altro che insoddisfatto della prova dei suoi: anche perché nel secondo tempo la sua squadra ha messo in grande difficoltà i rossoneri: "Abbiamo creato tre o quattro occasioni, non siamo riusciti a fare gol. Donnarumma è stato bravo, ci abbiamo creduto fino alla fine e non penso sia una sconfitta meritata perché li abbiamo messi sotto. Loro sono più forti di noi ma penso che abbiamo giocato meglio. Le nostre occasioni le abbiamo costruite attraverso il gioco, loro su due rigori. Magari c’erano, non lo so. Però hanno avuto le loro occasioni tutte palle lunghe su Ibra o seconde palle e tutto. Con Ibra dalla parte nostra, per quello che si è visto sul campo, sarebbe finita 3-0 per noi. Poi loro hanno vinto, e non possiamo far nulla".

"Migliorare sotto porta"

In cosa migliorare allora? Mihajlovic non ha dubbi: "In questi casi si dice ai ragazzi che devono essere orgogliosi della partita che hanno fatto. Ci hanno provato fino alla fine. La nostra identità l’abbiamo, perciò la nostra prestazione la facciamo sempre. Bisogna solo vedere se è prestazione o… prestazione vincente. Diciamo che per noi adesso è una questione mentale: dobbiamo lavorare sui dettagli. Una di queste è la cattiveria sotto la porta. Se tu in 20-25 minuti hai tre o quattro occasioni e non fai gol poi è normale che una squadra più forte alla prima occasione che gli capita ti punisca".