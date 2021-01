Eriksen in regia: le probabili di Inter-Benevento

La magia su punizione del danese gli vale la maglia da titolare per la gara di stasera, Hakimi e Perisic sulle fasce con Lukaku e Lautaro in avanti. 3-5-2 anche per il Benevento di Inzaghi, che si affida a Caprari e Lapadula. Diretta alle 20:45 su DAZN1

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 20^ GIORNATA