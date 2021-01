L’idea del possibile scambio tra Inter e Roma con Edin Dzeko in nerazzurro e Alexis Sanchez in giallorosso, nata giovedì, per ora non si fa. Gli ultimi contatti tra i due club non hanno portato a una quadratura sulle condizioni economiche dello scambio. Quindi se l’Inter non proporrà una modalità diversa, la Roma si fermerà qui cercando, a mercato chiuso, di ricomporre la frattura tra Fonseca e il suo attaccante. Una cosa non nuova per Tiago Pinto che, al Benfica, recuperò il rapporto con Taarabt che era praticamente fuori rosa. Al momento però, non ci sono le condizioni per trovare un’intesa con l’Inter. Per questo motivo il dirigente giallorosso ha lasciato Milano.