Radu: "Dimostrato che possiamo battere l'Atalanta"

Senza voce, Simone Inzaghi è stato costretto a disertare le interviste post gara. Stefan Radu, difensore della Lazio, analizza il match: "Inzaghi urla anche in allenamento e poi resta senza voce - dice - Abbiamo fatto una grande partita ma già mercoledì c’erano delle indicazioni che questa squadra c’è e può battere l’Atalanta. Oggi siamo tornati qui ancora più carichi. Nervosismo? Negli ultimi duelli tra noi e l'Atalanta ci sono stati un po’ di scontri ma oggi la Lazio merita i complimenti per quello che ha fatto. Ripetere le undici vittorie? Dobbiamo fissarci degli obiettivi e superarli magari anche questo record dello scorso anno". Radu sempre decisivo per la sua squadra e vero e proprio leader: "Magari i miei compagni corrono perché hanno paura di me - conclude - Sono contentissimo anche per le tante presenze e anche se batto il record di Favalli perché ogni partita che io gioco per la Lazio per me è una gioia"