Ferme a 10 giorni fa le comunicazioni tra Suning e BC Partners, il colosso di Nanchino inizierà a dialogare con altri investitori e fondi angloamericani che già in queste ore hanno mostrato interesse per il club

Aggiornamenti sugli sviluppi societari dell'Inter: l'analisi di BC Partners sulla situazione economica e finanziaria del club nerazzurro si è conclusa. In particolare, le comunicazioni tra Suning e il fondo americano si sono interrotte da 10 giorni. BC Partners potrà formulare un'offerta, ma da quello che filtra proprio l'assenza di contatti recenti potrebbe essere dovuta a una distanza tra le parti sul valore delle azioni e sulla valutazione complessiva del club nerazzurro. Tra gli aspetti piaciuti poco al gruppo cinese anche l'esposizione mediatica e la fuga di notizie. Al momento sembra quindi lontana la possibilità di arrivare a una conclusione positiva della trattativa. Ciò che è certo è che da adesso in avanti il colosso di Nanchino inizierà a dialogare con altri investitori e fondi angloamericani, che già in queste ore hanno mostrato interesse per il club.