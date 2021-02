Fiducia e tranquillità. E' quella che assicura Claudio Lotito parlando del rinnovo del contratto di Simone Inzaghi, in scadenza a giugno. Il presidente dei biancocelesti, a margine della presentazione di Carolina Morace come nuova allenatrice della Lazio Women, ha fatto il punto della situazione: "Sento parlare spesso di problemi contrattuali. La società ha fatto una proposta. Tra me e Simone c'è una grande intesa, un grande rapporto sia sul piano personale che professionale. Non penso che ci siano problemi per proseguire questo percorso che sta dimostrando che la Lazio esiste in termini concreti. Come ha detto la Morace, oggi c'è una Lazio che conta dal punto di vista dell'organizzazione, di ruolo e di credibilità nazionale e internazionale. Ciò è dovuto al lavoro di tutti. Appuntamento con Inzaghi? Non c'è nessun appuntamento, non esistono i piccioni viaggiatori che mandano i messaggi. Mi sento con Simone tutti i giorni e non abbiano né segreti né problemi. L'unico è il tempo. Io non ci sono quasi mai, lui è preso da mille cose. Prima della gara con l'Atalanta sono stato a Formello per salutare la squadra e non sono riuscito nemmeno a incontrarlo perchè stava facendo la conferenza stampa"