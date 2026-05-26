Romelu Lukaku non ha intenzione di lasciare il Napoli. L'attaccante belga, convocato per il Mondiale dopo settimane di lavoro individuale in Belgio per recuperare dall'infortunio, ha parlato chiaro a Rtbf: "Nella mia testa sono un giocatore del Napoli. Ho un anno di contratto e non sono il tipo che chiede di andarsene"

"Nella mia testa sono un giocatore del Napoli": Romelu Lukaku mette in chiaro il suo futuro in un'intervista a 'Rtbf'. Nonostante le settimane di lavoro individuale in Belgio per recuperare dall'infortunio abbiano alimentato voci e tensioni con il club, l'attaccante è stato netto: "Il mio amore per il Napoli è intatto, loro hanno capito perché ho agito così. Ho un anno di contratto e non sono un tipo che chiede di andarsene". Lukaku ha risposto anche alle polemiche sulla sua riabilitazione in Belgio: "Mi fa un po' arrabbiare come certa stampa italiana ha presentato la situazione. Hanno davvero esagerato. Non sono venuto qui in vacanza: volevo tornare il prima possibile nella miglior versione di me stesso, in vista del Mondiale ma anche per il Napoli".