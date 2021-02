Continuano i movimenti societari all’Inter. Il fondo inglese Bc Partners ha presentato, nelle scorse ore, un’offerta dopo la conclusione di oltre 10 giorni fa della due diligence e una manifestazione di interesse preliminare dopo un’attenta analisi della situazione finanziaria del club. Offerta che sarebbe però inferiore alle aspettative della proprietà e alla valutazione di Zhang. Adesso la proprietà potrà contattare liberamente altri investitori valutando nuove opportunità, visto che venerdì scorso era scaduto il vincolo di esclusiva con il fondo londinese. Ci sono molte scadenze da rispettare a livello fiscale a marzo e, per questo, febbraio potrebbe essere il mese decisivo per una svolta in un senso o nell’altro con gli scenari che rimangono inevitabilmente ancora aperti in attesa di rilanci o nuove offerte.