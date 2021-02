Bennacer: "Se sei primo devi pensare a scudetto"

Il centrocampista rossonero ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: "Quando sei primo devi pensare allo scudetto, ma mancano ancora tante partite e noi pensiamo solo alla prossima. Il campo e il pallone mi sono mancati tantissimo, ma i miei compagni hanno fatto bene anche senza di me". Sulla prossima gara contro il Crotone: "Vale 3 punti come le altre"

Un inizio di stagione da protagonista, poi l’infortunio muscolare al bicipite femorale che lo ha tenuto fuori dal campo per 45 giorni. Ismael Bennacer, però, è finalmente tornato nell’ultima gara di Serie A contro il Bologna. Il centrocampista del Milan ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport, a cominciare dal sogno di vincere il campionato: "Quando sei primo devi pensare allo scudetto, ma mancano ancora tante partite e noi pensiamo solo alla prossima. Ci concentriamo gara dopo gara, e tra noi non abbiamo mai parlato di scudetto". Poi una parentesi sul suo ritorno di sabato scorso, quando è entrato al 62’ al posto di Tonali: "Il campo e il pallone mi sono mancati tantissimo. I miei compagni però hanno fatto molto bene, questo vuol dire essere una squadra. Anche quando manca qualche giocatore devi fare risultato. Ora, se giocherò, dovrò dare tutto. Proprio come stanno facendo loro".