"Ci abbiamo creduto anche nei momenti difficili"

Il Milan ha iniziato il girone di ritorno in testa alla classifica. Da molti definito un normalizzatore, Pioli gestisce un gruppo abbastanza giovane che sta dando ottimi risultati. "Non voglio passare per quello modesto, ci ho messo del mio per creare questa voglia di lavorare - sorride - io e il club ci abbiamo sempre creduto, anche nei momenti difficili e anche se all'esterno non c'era tutta questa fiducia. I risultati ci hanno dato sicurezza fino a creare un ambiento bello. Siamo tra le squadre più giovani in Europa, dall'esterno non si ha la percezione dei ragazzi che sto allenando: sono molto responsabili, ed è bello vederli arrivare a Milanello felici di allenarsi".