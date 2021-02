Napoli, Koulibaly positivo al Coronavirus

Anche il difensore senegalese del Napoli è risultato positivo al coronavirus. A comunicarlo è stata la stessa società con una nota ufficiale. Il giocatore è asintomatico e in isolamento. Gattuso giovedì aveva invece ritrovato Fabian Ruiz, tornato negativo

Dopo Ghoulam, nel Napoli c’è un altro positivo al Coronavirus. Si tratta di Koulibaly. Il difensore senegalese è attualmente asintomatico ed è in isolamento. Questo il comunicato ufficiale del club: "Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio". Gattuso perde un pezzo in vista della gara in casa del Genoa di sabato sera.