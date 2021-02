Faouzi Ghoulam è risultato positivo al Covid-19. L'esterno del Napoli si è sottoposto a un tampone privatamente nel pomeriggio di giovedì 4 febbraio, scoprendo così di essere stato contagiato. Il giocatore algerino è asintomatico ed è già in isolamento, ma chiaramente non sarà a disposizione di Rino Gattuso per i prossimi impegni che la sua squadra dovrà affrontare tra campionato e Coppa Italia. Questo il comunicato: "Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato privatamente, ieri pomeriggio, dal calciatore Faouzi Ghoulam, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio", si legge sul profilo Twitter della società azzurra.