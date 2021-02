"Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati dopo mezzanotte ai componenti del gruppo squadra". E' l'aggiornamento diffuso dal Napoli nella mattinata di sabato 6 febbraio dopo le positività al coronavirus riscontrate a Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam nelle 48 ore che hanno preceduto la sfida al Genoa di Davide Ballardini, in programma sabato 6 febbraio alle 20.45 (visibile sul canale satellitare DAZN1, 209 del telecomando Sky). Tutti disponibili per la partita del Ferraris, tranne i due difensori e Fabian Ruiz , guarito dal Covid pochi giorni fa ma escluso dalla lista dei convocati.

Le positività di Ghoulam e Koulibaly

leggi anche

Ciclismo, Peter Sagan positivo al coronavirus

Le ore che hanno portato al match di Genova non sono state delle più semplici per il Napoli. Nella mattinata di venerdì era stata ufficializzata la positività a un tampone effettuato privatamente nel pomeriggio di giovedì 4 febbraio di Ghoulam. Qualche ora dopo a risultare positivo era stato Koulibaly, anche lui asintomatico e in isolamento. Assenze che incideranno sulle scelte di Gattuso per la difesa contro il Genoa, partita in cui l'allenatore dovrebbe affidarsi a Maksimovic accanto Manolas con Di Lorenzo e destra e Mario Rui sulla fascia sinistra.