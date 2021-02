Iss: su varianti rigore protezioni ma non cambia strategia

"Al momento non sono emerse evidenze scientifiche della necessità di cambiare le misure, che rimangono quindi quelle già in uso: mascherine, distanziamento sociale e igiene delle mani. La possibilità di venire in contatto con una variante deve comunque indurre particolare prudenza e stretta adesione alle misure di protezione". Lo scrive l'Istituto Superiore di Sanità, che ha stilato le Faq sul tema varianti. E sui test per individuarle: "Per potere discriminare se un'infezione è determinata da una variante è necessario un test specifico altamente specialistico che è detto sequenziamento, in cui si determina la composizione esatta del genoma del virus"