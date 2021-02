"Noi ci coccoliamo Roberto De Zerbi , ha grandissime qualità e la cosa più importante è continuare a costruire il rapporto con lui ". L'amministratore delegato dal Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del futuro della panchina neroverde ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro lo Spezia, dando un segnale all'attuale allenatore del Sassuolo. "Non abbiamo alcuna idea diversa da mister De Zerbi". L'ad ha anche analizzato la possibilità che il club si interessi a Vincenzo Italiano per il futuro: "Sicuramente sta dimostrando di fare un buon calcio con lo Spezia, ma siamo concentrati solo su De Zerbi".

"Felici per il ritorno di Berardi"

L'ad del Sassuolo ha parlato anche del ritorno tra i disponibili di Domenico Berardi, assente per infortunio per quattro partite, in cui sono arrivati due pareggi e due sconfitte. "Domenico è un giocatore molto importante, la sua assenza si fa sentire perchè ci offre la possibilità di cambiare ritmo alla partita. Siamo felici che sia tornato".