Al Mapei Stadium il Sassuolo cerca una vittoria in campionato che ormai manca da quattro giornate: De Zerbi lascia in panchina Defrel, in attacco si affida a Caputo. Lo Spezia arriva a questa sfida dopo tre sconfitte consecutive: Italiano cambia il reparto offensivo, sceglie il tridente composto da Verde, Agudelo e Gyasi. Diretta su Sky Sport 253 alle 15. Disponibile su Sky Go, anche in HD