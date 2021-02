Lo Spezia continua a sorprendere e raccoglie un'altra bellissima vittoria esterna. Questa volta la squadra di Italiano è riuscita nell'impresa di vincere in casa del Sassuolo, nonostante il vantaggio iniziale degli uomini di De Zerbi firmato da Ciccio Caputo. Il pareggio di Erlic e il definitivo 1-2 segnato nel secondo tempo da Gyasi hanno regalato allo Spezia un pesante successo. Un'altra rimonta come già accaduto in occasione dell'ultima vittoria in trasferta, ottenuta al Maradona contro il Napoli. La squadra di Italiano conferma così l'ottimo rendimento lontano dal Picco, con 15 punti sui 21 totali collezionati fuori casa. Lo Spezia è la squadra che, in Serie A, ha ottenuto in percentuale più punti in trasferta in questo campionato: il 71%. Gli ultimi tre ottenuti contro un'ottima squadra come il Sassuolo, che non perdeva contro una neopromossa in Serie A dal novembre del 2017, quando fu sconfitta dal Verona per 0-2. Una grande vittoria per lo Spezia e una classifica che sorride con i 21 punti conquistati in 21 gare di campionato. Risultati positivi, grande entusiasmo e un selfie per festeggiare, pubblicato poi sul profilo Instagram della società. L'immagine di uno Spezia che sorride e sogna la salvezza.