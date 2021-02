Ranieri: "Pareggio ok, ma non sono contento"

Non è soddisfatto Claudio Ranieri e in conferenza stampa, dopo il pareggio contro il Benevento, spiega perché: "Visto come è andata la gara sono soddisfatto. Nel primo tempo abbiamo giocato meglio senza però essere determinati come mi sarebbe piaciuto. Nel secondo tempo invece ci siamo proprio spenti, il Benevento ha fatto gol e poteva chiudere la partita con altre 2-3 buone occasioni, siamo stati fortunati ed è stato molto bravo Audero. Poi abbiamo ricominciato a giocare e siamo riusciti a fare il gol del pareggio" Un punto guadagnato, ma all'allenatore della Sampdoria non è piaciuto il modo in cui è arrivato: "Quando non riesci a vincere va bene anche un punto però non va bene come l’abbiamo conquistato. Perciò non sono contento e sono sicuro che non sono contenti neanche i miei giocatori"