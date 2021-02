Serie A, il calendario del prossimo turno

Weekend lungo in Serie A, con quattro giorni che potranno dire molto sul futuro di questo campionato: sfide importantissime soprattutto nelle zone alte della classifica, che potrebbero stravolgere la classifica e darle un'identità più chiara prima di entrare nella fase calda della stagione. Si partirà già al venerdì sera con Bologna-Benevento, ma il piatto forte arriva al sabato: ad aprire sarà il match tra Torino e Genoa alle ore 15, ma gli occhi saranno tutti puntati sulla sfida delle 18. Al Maradona si affrontano infatti Napoli e Juventus, in una gara insolita visto che ancora si deve disputare la partita d'andata tra le due squadre. Partita che interesserà da vicino anche il Milan, impegnato qualche ora più tardi (20.45) sul campo dello Spezia. Ventiduesimo turno che proseguirà la domenica con la gara dell'ora di pranzo tra Roma e Udinese, e offrirà poi due sfide molto interessanti alle 15 come Cagliari-Atalanta e Sampdoria-Fiorentina. Altro piatto forte della giornata sarà il match tra Inter e Lazio delle 20.45, preceduto alle 18 da Cagliari-Sassuolo. Non finisce qui, perchè si parte di venerdì e si arriva fino al lunedì: nel monday night chiuderanno Verona e Parma. Ecco il programma completo.