È sempre "football"

Un successo che anche la Joya ha voluto celebrare su Instagram, complimentandosi con Tom Brady attraverso un video che mostra che “alla fine, è tutta una questione di football”, come scritto nel commento di Dybala. Football in una doppia accezione, tanto che nel video, attraverso un piccolo montaggio, si vede Tom Brady impegnato in un lancio dei suoi con la palla ovale che si trasforma in un pallone da calcio, per finire precisa sul piede di Dybala, che la controlla con un magnifico stop.



Video e complimenti apprezzati dal campione americano, che ha commentato il post con una serie di emoticons, tra le quali quelle dei due palloni con cui lui e Dybala continuano a regalare magie.