La Lega Serie A torna sulla sua decisione iniziale e, dopo aver riesaminato le immagini del gol di Gosens segnato contro il Torino, ha assegnato ufficialmente la rete all’esterno dell’Atalanta, in un primo momento archiviata come autorete del portiere Sirigu.



“Viene assegnato in via ufficiale a Gosens il secondo gol realizzato dall'Atalanta contro il Torino sabato scorso al minuto 19”, si legge nel comunicato ufficiale. “La Lega Serie A, esaminando questa mattina tutte le immagini disponibili, dopo attenta valutazione e ricostruzione della dinamica dell'azione, ha accertato che il tiro del calciatore atalantino era indirizzato verso lo specchio della porta. Grazie alla sincronizzazione delle immagini della GLT (la Goal Line Technology, ndr) si evince inequivocabilmente che il pallone calciato da Gosens, senza la deviazione di Sirigu, avrebbe comunque proseguito la sua traiettoria verso la porta pertanto, ai sensi del Regolamento sui gol dubbi, viene attribuita la marcatura al n. 8 dell'Atalanta.

Cosa cambia al Fantacalcio

Una decisione che assegna il gol numero 6 in stagione a Gosens ma, naturalmente, interessa da vicino anche molti fantallenatori, che potrebbero vedere cambiati i verdetti delle loro partite. Non solo l’atalantino si riappropria del suo +3 di bonus e Sirigu viene parzialmente “graziato” (tolto il malus per l'autorete), ma bisognerà conteggiare anche un +1 per l’assist a Muriel, autore del passaggio per Gosens.