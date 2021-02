Punti importanti in palio a Torino, sfida tra Nicola a caccia della prima vittoria e Ballardini in serie utile da 5 turni. Granata con il tandem Zaza-Belotti e il ritrovato Ansaldi sulla sinistra (fuori Murru), spazio anche a Nkoulou in difesa. C'è ancora la coppia Destro-Pandev tra i liguri, Rovella al posto dello squalificato Badelj mentre si rivede Masiello in difesa. Diretta alle 15.00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD