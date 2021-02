Per la prima volta il CEO del Milan rilascia un’intervista in italiano: racconta il suo amore per Milano e il Milan, il suo sogno, il rapporto con Maldini, il futuro di Ibra, Donnarumma e Calhanoglu. L’intervista integrale all’interno di “23”, il focus serale di Sky Sport 24 in onda dalle ore 23 sul canale 200