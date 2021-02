Nella lunga intervista a Sky Sport, Gazidis ha parlato anche di Maldini e del futuro del dirigente rossonero: "Maldini rappresenta il club, la storia del Milan. Ma non l'ho scelto per questo. L'ho scelto perché vedevo qualcosa di speciale: un uomo umile e di valori, con voglia di imparare, un uomo che pensa alla squadra, onesto, con qualità. È fondamentale, spero che Paolo resti qui a lungo, non vedo un limite per lui qui. È veramente una persona speciale ed è da Milan"

GAZIDIS, L'INTERVISTA INTEGRALE A SKY SPORT