Guai per Gattuso dopo il ko di Coppa Italia contro l'Atalanta. Distrazione muscolare alla gamba sinistra per il terzino, elongazione alla coscia per il centrocampista. Entrambi daranno forfait per la partita di sabato allo stadio Maradona contro la Juventus

Problemi per Gennaro Gattuso in vista della partita di campionato contro la Juventus, in programma sabato 13 febbraio alle 18 (diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251) allo stadio Diego Armando Maradona. Il giorno dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Atalanta sono arrivate dall'infermeria due cattive notizie, legate ai postumi della sfida contro i nerazzurri di Gasperini. Elseid Hysaj e Diego Demme, entrambi sostituiti durante la partita del Gewiss Stadium, daranno forfait contro i bianconeri di Pirlo. A spiegarlo è il report diffuso dalla società a fine allenamento. Per Hysaj gli "esami strumentali hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo gastrocnemio della gamba sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo". Demme ha invece riportato un'elongazione al quadricipite della coscia sinistra. "Il centrocampista azzurro ha iniziato le terapie e sarà valutato quotidianamente".