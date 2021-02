Dopo il ko di Genova e la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia, il Napoli cerca il riscatto contro la Juventus che non perde da 7 partite tra campionato e coppe. Gattuso, che ha i difensori contati, perde anche Ospina nel riscaldamento: gioca Meret. In attacco Osimhen dal 1', con ritorno al 4-2-3-1. Tra i bianconeri, Morata vince il ballottaggio con Kulusevski e affianca Ronaldo. McKennie in panchina: gioca Bernardeschi. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD